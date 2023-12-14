Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошел зенитно-ракетный комплекс Patriot. Об этом говорится в сообщении правительства Германии.
Отмечается, что кроме самого зенитно-ракетного комплекса Украина получила к нему ракеты. Это уже второй ЗРК Patriot, который Германия передала Украине.
Также Германия передала:
девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206;
7 390 боеприпасов к 155-мм артиллерии;
три беспилотные машины для разминирования;
14 систем обнаружения дронов;
восемь грузовиков Mercedes-Benz Zetros;
четыре прицепа к тягачам 8×8 HX81;
восемь тягачей Zetros;
более 47 тысяч боеприпасов 40 мм к гранатометам. (УНИАН)