Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошел зенитно-ракетный комплекс Patriot. Об этом говорится в сообщении правительства Германии.

Отмечается, что кроме самого зенитно-ракетного комплекса Украина получила к нему ракеты. Это уже второй ЗРК Patriot, который Германия передала Украине.

Также Германия передала:

девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206;

7 390 боеприпасов к 155-мм артиллерии;

три беспилотные машины для разминирования;

14 систем обнаружения дронов;

восемь грузовиков Mercedes-Benz Zetros;

четыре прицепа к тягачам 8×8 HX81;

восемь тягачей Zetros;

более 47 тысяч боеприпасов 40 мм к гранатометам. (УНИАН)