Евросоюз выделил Украине очередной транш в размере 3,47 млрд евро в рамках кредитной поддержки Ukraine Support Loan, сообщили Еврокомиссия и премьер-министр Украины Сергей Корецкий в четверг, 30 июля.

Деньги были выделены в рамках оборонного пакета кредитов на 90 млрд евро — 60 млрд евро на укрепление обороноспособности Украины, а 30 млрд — для обеспечения функционирования государства. Всего в 2026 году в рамках этого механизма предусмотрено 45 млрд евро для Украины, напомнил Корецкий. «На сегодня привлечено 11,6 млрд: 3,2 млрд — на бюджетные нужды и 8,4 млрд — на оборонные», — отчитался премьер.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС выделяет деньги, «чтобы помочь защитить воздушное пространство Украины». «Мы также сближаем наши оборонные отрасли, объединяя масштабы европейского производства с непревзойденными инновациями Украины. Это наша новая сделка по беспилотникам, обретающая форму удара», — заявила она.

Выделенные средства покрывают первый этап плана закупок беспилотников, а также включают финансирование дополнительных беспилотников, в том числе дальнебойных реактивных дронов, ракет и истребителей «Грипен», перечислили в ЕК. В 2026 году на поддержку оборонно-промышленного потенциала Украины будет выделено 28,3 млрд евро, сообщили в Еврокомиссии.

Совет ЕС также одобрил изменения в механизм поддержки Украины, определяющий необходимые для получения денег реформы. Изменения предполагают включение в план дополнительных 8,3 млрд. евро в 2026 году, сообщается на сайте Совета.

Эти средства будут предоставлены как раз через механизм Ukraine Support Loan. Для получения денег Украина должна выполнить дополнительные обязательства в области верховенства права и борьбы с коррупцией, подчеркивается в сообщение Совета ЕС. (DW)