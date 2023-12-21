Евросоюз выделил Украине последний из обещанных кредитов на 18 млрд евро, объявила сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Год назад страны ЕС согласовали программу поддержки Украины на 18 млрд евро. Эти средства выделяли по частям по 1,5 млрд евро. Они шли на восстановление инфраструктуры и поддержку работы госорганов, а также на выплату зарплат и пенсий, работу больниц, школ и приютов для переселенцев.

Пока остаётся неясным, что будет с финансовой помощью Украине от ЕС в следующем году, отмечает Bild.

Новую программу на 50 млрд евро на ближайшие четыре года должны были согласовать на саммите в Брюсселе на прошлой неделе. Но премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето.