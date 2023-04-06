В начале марта 2023 года мировые СМИ распространили заявление правительства Италии о том, что российская группировка наемников «Вагнер» стоит за увеличением количества лодок с мигрантами, пытающимися пересечь Средиземное море.

Делалось это в рамках стратегии Москвы относительно мести поддерживающим Украину странам. Несмотря на то, что проблема миграции усиливает давление на правительства стран ЕС, в европейских столицах уже давно выработаны действия и программы работы с нелегальными мигрантами.

Большой непредсказуемостью и новым вызовом для стран Европы может стать наплыв не бегущих от войны и бедности мигрантов из Северной Африки или Ближнего Востока, а волна криминальных элементов и военных преступников ЧВК «Вагнер», получивших амнистию от Путина.

Свыше пяти тысяч заключенных, воевавших в рядах наемников, уже получили обещанную амнистию и вернулись с фронта в Россию. Все они способны резко ухудшить криминогенную обстановку не только в своей стране, но и в Европе, куда их могут внедрить под видом российских мигрантов или политических беженцев. Таким образом, лицом новой миграции в Европе станет озлобленный уголовник с травмирующим боевым опытом.

Руссо туристо, облико морале

Десятилетиями в Европе и других странах мира складывался образ россиянина и российского туриста. Традиционно это пьяный дебошир и драчун. В сети Интернет есть немало видеороликов, где россияне устраивали драки на борту самолета, напивались уже в первый день отдыха в отелях, громко кричали и нападали на людей.

В 2016 году во время чемпионата Европы по футболу, проходившего во Франции, российские фанаты устроили массовую драку с англичанами. Одним из их жертв стал Эндрю Бэйч. Близкие Бэйча говорили, что его били железными прутьями, а он потом несколько дней был в критическом состоянии. Россияне сделали Бэйча инвалидом на всю жизнь.

Теперь же Европе грозит столкнуться с еще более агрессивными россиянами — бывшими убийцами, насильниками и бандитами.

Состоянием только на декабрь 2022 года в «группу Вагнер» было завербовано около 45 тысяч уголовников, и эта цифра растет ежедневно. Получив амнистию и деньги, выжившие в мясорубке войны зеки, идеологически ненавидящее весь цивилизованный мир за поддержку Украины, будут перебрасываться на Старый континент через ряд транзитных стран: Беларусь, Сирию, а также ослабленную землетрясением Турцию.

Опыт войны и жестокость

Как сообщала Deutsche Welle, в 2020 году «русская мафия» уже установила лидерство в преступном мире Германии. По словам пресс-секретаря берлинского отделения профсоюза полиции Германии Беньямина Ендро, утвердиться в преступном мире кроме всего прочего им помогает опыт участия в боевых действиях и особая жестокость.

В документальном фильме телекомпании ZDF, посвященной русской мафии, сообщалось, что в местах лишения свободы в Германии находятся пять тысяч ее представителей, то есть каждый десятый от общего числа всех заключенных

В Берлине, как сообщали СМИ, также действует и так называя «берлинская группа» — глубоко законспирированная группировка киллеров, которых спонсирует некий состоятельный российский олигарх и курируют спецслужбы.

Угрозы и убийства

Организованная преступность из России на сегодняшний день контролирует примерно одну треть продажи героина на улицах европейских городов, значительную долю нелегальной перевозки неевропейцев, а также большую часть незаконного импорта оружия.

Эксперты не сомневаются, что огромную поддержку им оказывает сам Кремль. С криминальными сетями работают российские спецслужбы, которые используют бандитов для разведывательной активности, убийства политэмигрантов и даже угроз для высокопоставленных чиновников Европы.

Итальянская газета İl Foglio , со ссылкой на данные разведки, рассказала, что российский ЧВК «Вагнер» объявил награду в 15 млн долларов за убийство министра обороны Италии Гвидо Крозетто. Газета отмечает, что заказал вагнеровцам покушение заместитель главы совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он оскорбил Крозетто, за то, что тот назвал поставки Украине бронетехники и другого оружия предотвращением третьей мировой войны.

Это не первый пример связи между криминальным миром и аппаратом государственной власти РФ. В декабре 2022 года из тюрьмы США в обмен на задержанную в России американскую баскетболистку Бритни Грайнер был выпущен Виктор Бут — осужденный на 25 лет тюрьмы россиянин.

Бут был признан виновным за намерение незаконно осуществить торговлю оружием, поддержку террора и убийства граждан США. Его считают одним из самых полезных людей российской разведки. Неудивительно, что Москва на протяжении многих лет пыталась освободить преступника из американской тюрьмы.

На след Кремля указывало и резонансное убийство в Германии в 2019 году чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Убийцей чеченца оказался россиянин Вадим Красиков. Он убил Хангошвили, когда тот возвращался из мечети. В парке преступник подъехал к нему на велосипеде и дважды выстрелил в голову из пистолета Glock-26.

Немецкая прокуратура заявила, что россиянин действовал «по заказу властей Российской Федерации». Красиков, как утверждало в своем расследовании агентство Bellingcat, уже убил таким же способом, как и Хангошвили, некого бизнесмена из РФ. За это в 2013 году он был объявлен российским Интерполом в розыск. Однако через два года власти РФ убрали его из списка разыскиваемых преступников без указания причины.

Задерживали российских одиозных преступников и турецкие правоохранители. Одним из самых громких арестов стало задержание в 2016 году Юрия Анисимова и Александра Смирнова. Их признали причастными к убийству на территории страны семерых чеченцев – сторонников независимости Ичкерии. В 2017 году Россия договорилась с Турцией об их выдаче в обмен на выдачу двух политзаключенных, крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

Ранее турецкая полиция раскрыла имя одного из убийц трех чеченцев в Стамбуле в 2011 году. Им стал некий Надим Аюпов — член московской криминальной группировки, которая специализировалась на угоне автомобилей.

Вагнеровцы уже в Европе

В феврале 2023 года в центре Осло за драку и насилие в отношении полицейских был арестован гражданин РФ. Как вскоре выяснилось, это был Андрей Медведев, экс-командир отделения ЧВК «Вагнер». В ночь с 21 на 22 февраля Медведев ввязался в драку в центре норвежской столицы, после чего сопротивлялся задержанию и нанес удары полицейским.

Адвокат россиянина рассказал, что бывший наемник (в лучших русских традициях) устроил потасовку под влиянием алкоголя.

Андрей Медведев нелегально пересек границу России и Норвегии в январе этого года, после чего запросил политическое убежище в скандинавском королевстве.

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал русской службе BBC, что Медведев в период с 2017 по 2018 год отбывал тюремное заключение, а в июле 2022 год вступил в ЧВК «Вагнер», подписав контракт на четыре месяца. Он дезертировал после того, как стал свидетелем множества нарушений прав человека и военных преступлений во время службы в Украине.

В январе 2023 года стало известно об еще одном россиянине и уголовнике из ЧВК «Вагнер», который уехал из России. Это бизнесмен Александр Тютин. Он был приговорен к 23 годам колонии за то, что заказал убийство своего бизнес-партнера Дмитрия Зейналова и его семьи (жены и двух детей: 11 и 15 лет). Убийцы, ворвавшись в дом Зейналова, сначала расстреляли, а затем добивали топором раненых.

В 2021 году Тютину вынесли приговор, а в июне 2022 года он пошел наемником в ЧВК «Вагнер». В декабре 2022 года он отработал свой контракт и получил амнистию от Путина. Российский журналист Евгений Вышенков сообщил , что сейчас Александр Тютин с женой Викторией пребывает в Анталье.

На фоне амнистий уголовникам из числа криминальных элементов и военных преступников ЧВК «Вагнера» Европа в ближайшее время столкнется со всплеском тяжких преступлений, убийств и грабежей.

По мере продолжения российской кампании, направленной на подрыв единства Запада и ослабление его эффективности, Кремль воспользуется уголовниками «Вагнера» для продолжения криминального террора стран Европы и возможной социально-политической дестабилизации. Российские спецслужбы, всегда тесно сотрудничавшие с уголовной средой, усиленно готовят все необходимое для этого.

Такому повороту событий могут помешать лишь решительные и радикальные шаги европейских государств. Среди них отказ в выдаче виз россиянам и не предоставление им статуса беженца, внимательные проверки людей, приезжающих в Европу и Турцию, а также, возможно, полное прекращение любого транспортного сообщения с Россией.

Пока украинские солдаты на поле боя воюют с ЧВК «Вагнера», цивилизованный мир должен сделать все возможное для того, чтобы защитить своих граждан от преступных наемников из России, устремляющихся в их страны.

Специально для # редактор информационного агентства QIRIM.News Асиф Алиев