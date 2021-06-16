Сборная Уэльса обыграла национальную команду Турции в матче Евро-2020.

Встреча завершилась со счетом 2:0.

На 42-й минуте мяч забил Аарон Рэмси. В самом конце игры Коннор Робертс установил окончательный счет на табло.

В матче первого тура Турция уступила Италии (0:3), а Уэльс сыграл вничью со Швейцарией (1:1).

В заключительном туре Турция сыграет со Швейцарией. Встреча состоится 20 июня. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

Уэльс померится силами с Италией. Встреча состоится 20 июня.

Отметим, что на Бакинском олимпийском стадионе 20 июня состоится игра между сборными Турции и Швейцарии, а третьего июля – четвертьфинал мундиаля.