Генеральный директор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин сообщил о получении компенсации расходов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, 25 февраля УЕФА официально назначил новым местом проведения финала Лиги чемпионов «Стад де Франс» в Париже. До этого решения главный матч турнира должен был пройти 28 мая 2022 года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Все компенсации со стороны УЕФА выплачены всем подрядным организациям. УЕФА ничего не должен. Не было никаких трудностей, просто долго обсуждалась сумма.

Это были нормальные, рабочие обсуждения. Не могу с уверенностью сказать об их отношениях с руководством стадиона в Санкт-Петербурге. С нашей точки зрения все расходы подрядным организациям были компенсированы», — приводит слова Сорокина «Спорт-Экспресс».