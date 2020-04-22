УЕФА опроверг, что получал рекомендацию от ВОЗ об отмене турниров

В УЕФА заявили, что не получали рекомендаций от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об отмене всех международных турниров до конца 2021 года.

Ранее сообщалось, что такая рекомендация была озвучена в ходе видеоконференции с участием УЕФА и ведущих европейских клубов 16 апреля.

Однако представитель УЕФА сообщил The Independent, что подобных просьб не поступало.

Также комментарий по этому вопросу дала ВОЗ: «Это неверно. ВОЗ никогда не давала рекомендаций об отмене футбольных турниров до конца 2021 года».

Также The Independent утверждает, что информация об отборе команд в Лигу чемпионов по рейтингу УЕФА стала следствием неверной информации о рекомендации ВОЗ и тоже является ошибочной. (sports.ru)