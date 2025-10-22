Экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня был допрошен Антикоррупционным агентством Службы государственной безопасности (СГБ) и признался, что на протяжении нескольких лет получал незаконные доходы. Об этом сообщили на брифинге в ведомстве.

В СГБ заявляют, что в ближайшие дни решат, как квалифицировать эти факты, а также определят, какую меру пресечения избрать Гарибашвили.

18 октября СГБ отчиталась о серии обысков в домах Гарибашвили, бывшего главы Службы госбезопасности Григола Лилуашвили и экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе, а также связанных с ними лиц.

Оперативники изъяли более 7 млн долларов наличными, дорогостоящие ювелирные изделия и часы, произведения искусства, документацию на несколько тысяч страниц, 50 мобильных телефонов и 119 электронных устройств.

На показанных ведомством кадрах были, в том числе, чемоданы с пачками 100-долларовых купюр, несколько золотых слитков, десятки нательных золотых крестов и подвесок с изображениями православных святых. Имена владельцев этих предметов служба не уточнила.