Азербайджан не получал от правительства Армении предложения о срочных переговорах с Президентом Ильхамом Алиевым.
Как сообщает АПА, об этом заявил помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в интервью агентству «Reuters».
Отметим, что сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с лидерами нескольких стран заявил о готовности провести срочную встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для снижения напряженности.