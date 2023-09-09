Азербайджан не получал от правительства Армении предложения о срочных переговорах с Президентом Ильхамом Алиевым.

Как сообщает АПА, об этом заявил помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в интервью агентству «Reuters».