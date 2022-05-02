Российские клубы отстранены от еврокубковых турниров.

Команды РПЛ не сыграют в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций в сезоне-2022/23. Это касается и женской Лиги чемпионов и Юношеской лиги УЕФА.

Также в новом сезоне не выступят в турнирах под эгидой УЕФА и мини-футбольные клубы из РФ.

Мужская сборная России отстранена от участия в Лиге наций. Женская национальная команда пропустит Евро-2022 (ее заменит Португалия) и не сыграет в квалификации ЧМ-2023.

Дисквалифицированы молодежная сборная России U21, юношеские национальные команды (мужская и женская), а также мужская и женская сборные по мини-футболу.

УЕФА продлил отстранение сборных России от участия в международных турнирах.

Мужская сборная России не примет участия в Лиге наций и автоматически будет помещена на последнее место в группе 2 лиги B.

Женская национальная команда не выступит на Евро-2022, ее место займет сборная Португалии.

Женская сборная также не сможет сыграть в оставшихся матчах обора ЧМ-2023, предыдущие результаты команды будут аннулированы.

Молодежная команда России отстранена от участия в квалификации Евро-2023, предыдущие результаты команды будут аннулированы.

УЕФА не принял заявку России на проведение чемпионата Европы в 2028 и 2032 году.

Также Исполком УЕФА признал российскую заявку недействительной.

«Исполнительный комитет УЕФА объявил, что заявки Российского футбольного союза (РФС) на проведение Евро-2028 и Евро-2032 признаны недействительными в соответствии со статьей 16.02 регламента о подаче заявок на финалы и финальные стадии турниров УЕФА.