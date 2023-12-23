Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на закон, который предусматривает финансирование государственных средств массовой информации, передает газета.ру.

«Я принял решение наложить вето на около бюджетный закон на 2024 год, в который вошли 3 миллиарда злотых на государственные СМИ», — сообщил Дуда, добавив, что нельзя закрывать глаза на грубые нарушения основного закона страны.

20 декабря министр культуры и национального наследия уволил глав правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства.

В тоже время министр утвердил новые наблюдательные советы, которые сформируют новые правления общественных СМИ.