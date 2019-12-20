Удивительные метаморфозы «критика власти»

Каждый день появляются новости, касающиеся находящегося с недавних пор под арестом в Баку видеоблогера Эльвина Исаева, которому уже предъявлены обвинения. И эти новости говорят о том, что человек этот, мягко говоря, странный.

Надо сказать, что какой-то особой популярностью в массах этот блогер не пользовался. Достаточно отметить, что упоминать его имя в азербайджанских, российских и западных русскоязычных СМИ начали только в августе, когда у Исаева появились проблемы с пребыванием в РФ.

Исаев жил в России (в Петербурге) уже десятилетия и только недавно переехал в Украину. В сентябре Европейский суд по правам человека постановил, что Россия не может депортировать Исаева в Азербайджан, после того как его адвокаты заявили, что на родине ему угрожает опасность. Россия последовала этому предписанию, и вскоре после этого Исаев перебрался в Украину. Некоторые из его соратников писали в Сети, что в дальнейшем он рассчитывал получить убежище в Европейском Союзе.

Как отмечает американский портал Eurasianet, Исаев является представителем малоизученного, квазиоппозиционного мира азербайджанцев, которые живут за границей и критикуют как правительство, так и более традиционную оппозицию, и которых часто обвиняют в связях с правительством. Исаев больше всего известен своими грубыми выпадами против правящей семьи (в частности, первой леди и первого вице-президента Мехрибан Алиевой), а также других активистов оппозиции. Он часто сотрудничал с другой, еще более известной оппозиционной фигурой – живущим в Великобритании Гурбаном Мамедовым.

Исаев известен скандальными видеороликами в социальных сетях, в которых содержатся серьезные обвинения в адрес азербайджанских властей и политиков, не подкрепленные конкретными доказательствами, отметило в свою очередь агентство Turan.

14 декабря Государственная миграционная служба Азербайджана объявила, что Эльвин Исаев был арестован в Баку и что двумя днями ранее его депортировали «за нарушение миграционного законодательства Украины».

В сообществе азербайджанских политических беглецов, разрываемом внутренними распрями, ходят разные слухи об истинных целях Исаева, и его арест и депортация мало у кого вызвали сочувствие.

За непродолжительное время пребывания в Украине друзей у Исаева не прибавилось. А на днях вдруг выплыла еще одна подробность его биографии, совершенно отвратившая от него сочувствие жителей Украины и Азербайджана — оказалось, что он является сторонником поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины.

Более того, еще живя в Петербурге, он принимал участие в сборе помощи для российских наемников и боевиков. Украинское издание Цензор.НЕТ разыскало и опубликовало видеозапись, которая свидетельствует о его симпатиях.

«Вот небольшая, но помощь ребятам, которые там сейчас. Им сейчас очень трудно. Привет передаем в Донецк, Луганск… Держитесь. Россия с вами. Азербайджанские талыши также с вами. Мы молимся за вас, чтобы скорее в ваш дом пришел мир», – говорит Исаев на записи.

Для желающих воочию убедиться в этом, приводим ссылку на сам материал, в котором содержится видео — https://censor.net.ua/video_news/3165743/derjites_tam_rossiya_s_vami_my_molimsya_za_vas_bloger_elvin_isaev_vydannyyi_azerbayidjanu_podderjival?fbclid=IwAR0TYzg2ge4YrLhRvZHa_j_38HdtCDcjjAsNBs4MN_DixZs0nMhr3ol0PXo

Самое поразительное, что имея возможность покинуть РФ в любом направлении, Исаев выбрал именно Киев, отношение которого к сепаратистам Донбасса вполне известно. Необъяснимый поступок с логической точки зрения, согласитесь.

Удивительно и то, что его не взяли в оборот украинские правоохранительные органы. Впрочем, может на момент депортации они еще не знали о его помощи сепаратистам Донбасса.

Как заявил на днях СМИ глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов, 15 декабря в отношении Э.Исаева было возбуждено уголовное дело в связи с публичными призывами к массовым беспорядкам и антиправительственным действиям на территории АР.

В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, на основе просьбы Э.Исаева при участии адвоката Гульнары Ильясовой он был допрошен.

В настоящее время принимаются необходимые следственные меры для проведения полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела и выявления полного круга других участников преступления.

Состояние и здоровье Эльвина Исаева нормальное.

И вот теперь под арестом в Азербайджане он вновь делает не очень понятные заявления. Он обратился к общественности через адвоката, написав заявление. Исаев выступает против политизации его задержания и отмечает, что осознал преступления, которые совершил в России и за которые был арестован.

«У меня есть адвокат, который защищает меня. Я сам себя тоже защищаю и отвечу за содеянное мною», — написал он.

В письме Э.Исаев подчеркивает, что в его отношении не было совершено никаких незаконных действий, на него не оказывалось никакого давления.

«Никто не мучает и не заставляет меня что-либо делать», — указал Эльвин Исаев.

Он призвал не вмешиваться в его вопрос и не делать заявлений от его имени: «Пусть никто не политизирует данный вопрос и мои действия. Пожалуйста, доведите это мое обращение до всех. Обращение распространяю через своего адвоката Гюляру Ильясову».

Просто удивительная метаморфоза – из ярого критика власти он в один момент вдруг превратился в «осознавшего свою вину».

Если судить по содержанию пресс-релиза Генпрокуратуры, Исаеву предъявлены обвинения по ст. 220 и 281.2 УК Азербайджана, по которым ему может грозить длительное заключение. Статьи 220 и 220.2 УК АР (призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами) предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, статья 281.2 (публичные призывы, направленные против государства, совершенные неоднократно или группой лиц) — на срок до 8 лет.

Но кто знает, может в новом образе раскаявшегося Исаев сумеет добиться и меньших сроков наказания.