Израиль нанес авиаудар по рынку Нусейрат в центре сектора Газа, сообщило МВД Палестины в своем телеграм-канале.

В результате есть жертвы и большое количество раненых, отмечается в сообщении. Точное число погибших и пострадавших ведомство не уточняет, передает РБК.

Палестинское агентство WAFA пишет, что погибли восемь человек. По его данным, авиудар пришелся на ресторан, который находится на рынке в лагере беженцев.

Видео с, предположительно, последствиями авиаудара в Газе, опубликовало палестинское издание Quds на своей странице в Х (бывший Twitter). Оно заявляет, на месте были сотни мирных жителей.