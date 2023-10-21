Упавшая на больницу «Аль-Ахли» в секторе Газа ракета, вероятно, была запущена из Палестины и упала на госпиталь по ошибке. К такому выводу пришло агентство Associated Press в своем расследовании, основанном на видеозаписях.

Журналисты агентства проанализировали более десятка видео из новостей, с камер видеонаблюдения и из соцсетей. Кроме этого, они сопоставили место происшествия со спутниковыми снимками и фотографиями, сделанными до удара.

Из всего этого был сделан предварительный вывод, что ракета была выпущена с территории Палестины. Предположительно, она развалилась в воздухе или изменила направление полета по ошибке, в результате попала в больницу.

В качестве доказательства теории предоставляется видео, на котором зафиксирован массовый запуск ракет в сторону Израиля, на котором заметно, как одна ракета отклонилась от остальных, разваливается и падает на неосвещенную палестинскую территорию. Место предположительного падения сходится с тем, где располагается «Аль-Ахли».

В агентстве подчеркнули, что окончательных доказательств в пользу этой теории нет.