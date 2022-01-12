Ученые из США и Австралии провели доклинические исследования и рандомизированное контролируемое клиническое исследование фазы I интраназальной вакцины против COVID-19, действующее вещество которой, иммуноглобулин IgY, получен из куриных яиц.

Результаты опубликованы на сервере препринтов medRxiv.org.

Ученые подсчитали, что коллективный иммунитет может быть достигнут, если будет вакцинировано 70-80 процентов населения мира. Сегодня эта цифра в среднем по миру ниже 60 процентов, а в развивающихся странах не превышает десяти процентов.

Есть множество факторов, препятствующих массовой вакцинации — нерешительности в отношении вакцин, нехватки основных компонентов, необходимых для разработки вакцин, сложные условия хранения и транспортировки препаратов. Поэтому перед учеными стоит задача разработать эффективные, безопасные, простые в производстве и недорогие альтернативные средства профилактики и снижения риска заражения COVID-19.