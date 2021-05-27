Немецкие ученые установили проблему, из-за которой вакцины от коронавируса компаний AstraZeneca и Johnson&Johnson могут приводить к образованию тромбов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на руководителя исследования Рольфа Маршалека.

По словам ученого, проблема заключается в том, что обе вакцины направляют спайковый белок прямо в ядро клетки, где части белка расщепляются и создают мутации. При этом такие версии белка не могут вызвать появление иммунитета, вместо этого они провоцируют появление тромбов у одного человека из 100 тысяч.

При этом исследователи отмечают, что мРНК-вакцины, такие как препараты компаний Pfizer и Moderna, доставляют генетический материал белка в клеточную жидкость, а не в ядро.

Как считает Маршалек, разработчики вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson могут исправить ситуацию, доработав свои препараты и исключив такой побочный эффект.(Газета.Ru)