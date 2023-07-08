Ученые из Университета Макмастера и Института здравоохранения Гамильтона выяснили, что недостаточное употребление шести ключевых продуктов в сочетании связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у взрослых. О результатах исследования сообщается на сайте Университета Макмастера.

Авторы работы проанализировали данные продолжающегося крупномасштабного глобального исследования PURE. В отличие от аналогичных исследований, работа авторов включала данные стран с высоким, средним и низким уровнем дохода.

Анализ показал, что потребление фруктов, овощей, бобовых, орехов, рыбы и продуктов из цельного молока значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечные приступы и инсульты. При этом не только рыба, но и нежирное необработанное мясо также было связано с пониженным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые рекомендовали ежедневно потреблять две-три порции фруктов, две-три порции овощей, одну порцию орехов и две порции молочных продуктов. Также три-четыре раза в неделю рекомендуется потреблять бобовые и два-три раза — рыбу. Более дешевые заменители включают одну порцию необработанного красного мяса или мяса птицы ежедневно, а также одну порцию цельнозерновых продуктов.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году 18 миллионов смертей (то есть 32%) в мире были связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями.