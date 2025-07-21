Необычный инцидент зафиксирован в итальянском курортном районе Марина Велька в Тарквинии: 78-летний мужчина, объявленный мертвым, пришел в себя через полчаса после остановки сердца.

78-летний мужчина, ливиец по происхождению, почувствовал недомогание, когда находился дома. Парамедикам, прибывшим на вызов, пришлось провести длительные реанимационные мероприятия. После двух остановок сердца и более чем получаса реанимационных мероприятий врачи констатировали смерть на месте.

После того как они сдались, вызов санитарного вертолета был отменен, и покойного оставили в машине скорой помощи в ожидании катафалка. Но примерно через 30 минут, к невероятному удивлению присутствующих, мужчина открыл глаза, приподнялся на носилках и спросил о своих дочерях.

Сейчас «воскресший» мужчина госпитализирован для обследования. Его состояние стабильное.

Как сообщают специалисты, в данном случае имел место синдром Лазаря — это явление, которое до сих пор мало изучено. Во всем мире зарегистрировано очень мало подобных случаев. Впервые задокументированный в 1982 году в журнале «The Lancet», синдром, по-видимому, связан с различными факторами: накоплением лекарств, действующих с задержкой, накоплением давления в грудной клетке во время СЛР и его последующим снижением, которое может спровоцировать восстановление сердечного ритма или электролитными нарушениями (например, уровнем калия).

Во время реанимационных мероприятий также произошел инцидент. Карабинер, прибывший на место происшествия для участия в спасательной операции, подвергся нападению собаки пожилого мужчины – крупного пса, которого ветеринары пытались поймать и доставить в безопасное место. Офицер получил ранения и тоже был госпитализирован. Его состояние не представляет угрозы для жизни, но данный инцидент еще больше усугубил и без того необычный вечер. (israelinfo.co.il)