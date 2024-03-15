Американская корпорация Microsoft, а также компания Amazon с 20 марта приостанавливают доступ к своим облачным продуктам на территории России.

Как передает #, oб этом сообщили в российской компании Softline.

В Softline отмечают, что получили информацию об этом от Microsoft и Amazon. «Для российских компаний это означает, что воспользоваться этими продуктами или получить доступ к данным, содержащимся в них, с 20 марта 2024 года будет невозможно», — добавили в компании.

Письмо от Microsoft также опубликовала в своем телеграм-канале вице-президент по инвестициям Softline Елена Волотовская. Как предупредили в российской компании, в связи с закрытием доступа возможны функциональные ограничения в работе облачных продуктов и сервисов Microsoft, Amazon, а также Google.

Ограничения объясняются 12 пакетом санкций ЕС против России от 19 декабря 2023 года. В частности, ограничивается поставка в РФ программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов.

«Важно отметить, что речь может идти о всех облачных продуктах Microsoft, Amazon и Google, которые правообладатели определят в качестве запрещенных для поставки в РФ согласно требованиям регламента [ЕС 833/2014]», — заключают в Softline.