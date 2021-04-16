Ученые доказали, что собаки могут выявлять коронавирус с точностью до 96%

Собаки могут по запаху выявлять коронавирус с точностью до 96%. Исследование Школы ветеринарной медицины Пенсильванского университета (США) опубликовал журнал PLOS One.

В эксперименте поучаствовали девять собак. Их научили распознавать специальный реагент, после они тренировались отличать запах мочи здоровых людей от мочи заразившихся коронавирусом людей.

После трех недель занятий животные смогли отличать анализы заразившихся людей со средней точностью в 96%. Таким образом, исследователи подтвердили, что моча и слюна пациентов с коронавирусом имеют специфический запах.

«Это (результаты исследования) мы можем развить не только в обучении распознавания COVID, но также в работе по распознаванию рака и в рамках других мер по выявлению заболеваний, которые мы предпринимаем», — приводятся слова автора исследования Синтии Отто. (gazeta.ru)