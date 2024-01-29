Участников рок-группы «Би-2» просят задержать после депортации в Российскую Федерацию (РФ) и возбудить против них дело за поддержку терроризма. С таким требованием выступила организация «Ветераны России».

В ближайшие дни всю команду группы должны депортировать из Таиланда в страны, паспорта которых они предъявляли на границе. В РФ вынужденно придется вернуться пятерым музыкантам, и среди них нет фронтменов «Би-2». Так, Лева (Егор Бортник) летает по своему израильскому паспорту, а у Шуры (Александр Уман), кроме гражданства Израиля, есть еще австралийское.

Однако общественники в случае депортации рокеров на родину намерены обратиться в Генпрокуратуру и СК с требованием возбудить в отношении музыкантов уголовное дело по статье 205.1. «Содействие террористической деятельности».

«Солист «Би-2″, известный как иноагент Лева (Егор Бортник), регулярно заявлял о своей поддержке ВСУ. Он неоднократно сообщал в социальных сетях о закупках техники для Украины и обязательстве помощи ВСУ до завершения конфликта с РФ», — заявил председатель «Ветеранов России», доброволец СВО Ильдар Резяпов.