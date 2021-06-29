После начала 4-го этапа веломногодневки «Тур де Франс» велосипедисты остановились на минуту в знак протеста против условий соревнований.

Напомним, на стартовых трех этапах веломногодневки произошло несколько массовых завалов, в результате которых пострадали десятки гонщиков.

На первом этапе «Тур де Франс» произошел массовый завал по вине одной из болельщиц. Она не заметила приближающихся велосипедистов при попытке показать картонную табличку с надписью в камеру. Итогом невнимательности стало столкновение с немецким велосипедистом из команды Jumbo-Visma Тони Мартином. За падением Мартина последовал массовый завал пелотона.

Инцидент произошел за 45,7 км до финиша. Яша Сюттерлин (DSM) вынужден был сняться с гонки из-за данного происшествия. Участниками массового завала стали по меньшей мере три десятка велогонщиков. Об этом сообщает пресс-служба «Тур де Франс» в своем Twitter.

Победу в этой гонке одержал велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Жюлиан Алафилипп. Пострадавший в завале словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma пришел к финишу третьим.

Первый этап «Тур де Франс» проходит между «Брестом» и «Ландерно». Протяженность трассы — 197,8 км. (gazeta.ru)