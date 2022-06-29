29 июня в рамках 11-й Конференции министров туризма стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) начался визит генерального секретаря ОИС Хусейна Брахима Тахи и представителей государств-членов организации на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщили Trend в Государственном агентстве по туризму, представители стран-членов ОИС побывали в отвечающем современным стандартам Физулинском международном аэропорту. Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев проинформировал их о том, что Международный аэропорт, построенный в короткие сроки, сыграет особую роль в социально-экономическом развитии Физулинского района, а также регионального туризма и региона.

Делегация в составе министров туризма, заместителей министров Узбекистана, Пакистана, Ирана, Гамбии, Нигера, Малайзии, Судана, Уганды, Габона, президента Арабской туристической организации и послов осмотрит памятники культуры, мечети и другие объекты культурного наследия, разрушенные в период оккупации.

Также делегация посетит культурную столицу Азербайджана Шушу, ознакомится с древними сооружениями и памятниками исламского наследия, туристическим потенциалом города.