«Убойные» методы Оперштаба: каждый азербайджанец, посетивший ресторан, обречен на участь Пятачка

И снова о коронавирусе. Что и говорить, человек, который всегда считал себя «царем природы», сегодня оказался беспомощным перед обычным вирусом. Правда, необычным вирусом, что никоим образом не оправдывает хилость человека, возомнившего себя Бог весть кем.

Однако гомо сапиенс всеми средствами ведет борьбу против этой напасти, используя «новейшие оружия». В числе таковых: тщательное мытье рук (желательно с мылом), соблюдение социальной дистанции в 2 метра, и главное — ношение медицинской маски.

Согласитесь, что такие «убойные» методы могли бы напугать кого угодно, но только не неклеточного инфекционного агента. «Корона» как косила «царей природы» по всем направлениям, так и продолжает свое гнусное дело. Правда, ее «коса» несколько затупилась, но битва продолжается.

В смертный бой со всего размаху ринулся и Азербайджан. Для этого даже был создан Оперативный штаб при Кабинете министров, который по сей день работает, не покладая рук. К каким только мерам не прибегали «оперштабники»: и изолировали на время граждан Азербайджана, и чуть ли не силком заставляли людей надевать эти пресловутые маски, и даже придумали смс-разрешение для выхода из дома. Закрыли торговые центры, молы, парки, отменили массовые гулянья. Впору бы с горя напиться, но и это оказалось проблематичным: питейные заведения также оказались «под замком». Вирус не сдавался.

Светлые умы страны, осознав, что сидя дома, проблему не решить, избрали другую тактику: смягчить карантинный режим и выпустить людей на волю. Однако, вирус продолжал бушевать, тем более, что в этом неблаговидном деле ему активную поддержку оказывали наши несознательные граждане.

Но те, кто сидят наверху и которым все видней, не намеревались мириться с прихотью толпы и кокетливым танцем «короны». И тогда они объявили, что те, кто без масок… нет, не враги народа, но штрафовать их будут. Так, согласно утвержденному парламентом закону, отныне за нарушение гражданами установленных соответствующим органом исполнительной власти требований по использованию индивидуальных средств защиты, а также в случаях, когда должностные лица не пресекают нарушения этих требований, физические лица будут оштрафованы в размере 50 манатов, должностные – 100 манатов, юридические – 200 манатов.

Граждане должны носить средства защиты дыхательных путей в междугороднем и внутригородском транспорте, задействованном в пассажироперевозках, отмечается в решении. Причем это же требование касается очередей на остановках общественного транспорта, перед билетными кассами, банкоматами и платежными терминалами, объектами торговли и услуг. Также защитные маски и аналогичные средства обязательны при нахождении на рынках, в закрытых торговых объектах, объектах услуг и общепита.

На первый взгляд, все логично и не претит здравому смыслу, если бы не один маленький нюанс. Обязательное ношение масок в объектах общепита, то есть, в забегаловках, кафе, ресторанах. Но позвольте, какой резон посещать кафе и рестораны, если на лице маска? Просто понюхать еду или послушать, как гремят кастрюли или сковороды, где готовятся яства?

Невольно возникла ассоциация с мультфильмом о Винни Пухе. Помните, когда Вини вместе со своим другом Пятачком наведались в гости к Зайцу, чтобы «немного подкрепиться»? Так вот, Пух подкрепился не много, а очень много, в то время, как Пятачок грустно глядел на все это обжорство. Он есть не мог. И знаете почему? Да потому, что слишком заботящийся об опрятности Винни, закрывает тканевой салфеткой рот и нос своему приятелю.

И вот сегодня азербайджанский гражданин, решивший посетить кафе или ресторан, чтобы перекусить, автоматически становится «Пятачком». Вышестоящие «Винни Пухи» об этом позаботились…