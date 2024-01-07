Израиль предпочитает политико-дипломатический путь деэскалации напряженности на границе с Ливаном, но при необходимости готов действовать и любыми другими способами в интересах своей безопасности. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Выступая на еженедельном заседании правительства, он предостерег вооруженных сторонников шиитской организации «Хезболлах» от дальнейшей эскалации на ливано-израильской границе, посоветовав им учесть опыт радикального палестинского движения ХАМАС, против которого израильская армия уже три месяца ведет полномасштабные боевые действия в секторе Газа. «Я предлагаю «Хезболлах» усвоить то, что ХАМАС уже усвоил за последние месяцы: ни один террорист не застрахован», — сказал премьер, чьи высказывания распространила его канцелярия.

«Мы полны решимости защитить наших граждан и благополучно вернуть жителей севера в свои дома. Это национальная цель, которую разделяем все мы, и мы действуем ответственно для ее достижения. Если сможем, то сделаем это политическими методами, а если нет, то будем действовать другими способами», — подчеркнул Нетаньяху.

«У меня есть четкий сигнал нашим врагам: то, что произошло 7 октября, больше не повторится. Это обязательство возглавляемого мной правительства, и именно поэтому наши солдаты жертвуют собой на поле боя», — добавил премьер.