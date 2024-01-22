Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил на встрече с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню ситуацию на границе с Ливаном и доставку медикаментов заложникам в сектор Газа. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

«Премьер-министр Нетаньяху встретился сегодня в своей канцелярии в Иерусалиме с Лекорню. Стороны подробно обсудили ливанский вопрос. Глава правительства подчеркнул, что необходимость удаления террористов «Хезболлах» от границы [с Израилем] — национальная цель Государства Израиль, основывающаяся на принципах резолюции 1701 Совета Безопасности ООН. Премьер-министр заявил, что эта цель может быть достигнута дипломатическими или другими путями», — говорится в сообщении.

Кроме того, Нетаньяху «попросил Лекорню передать президенту Франции [Эмманюэлю] Макрону благодарность за его участие в доставке лекарств для заложников в Газе», продолжили в канцелярии. «Премьер-министр отметил, что Израиль все еще ждет доказательств того, что лекарства переданы по назначению, и подчеркнул, что необходимо следить за выполнением договоренностей», — добавили в ведомстве.