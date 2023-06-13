В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился суд над Русланом Сафихановым, обвиняемым в убийстве молодого дзюдоиста Турана Рустамова в Олимпийском спортивном комплексе в Шагане.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Расима Садыхова был зачитан приговор.

Решением суда Руслан Сафиханов приговорен к 19 годам лишения свободы.

Отметим, преступление произошло в ноябре прошлого года в спортивном комплексе, расположенном в поселке Шаган Хазарского района.

Были выявлены серьезные подозрения, в том, что житель города Сумгайыт Руслан Сафиханов (2002 г.р.) умышленно убил жителя Евлахского района Турана Рустамова (2006 г.р.), нанеся ему ножевые ранения в ходе возникшего между ними спора.

Руслану Сафиханову было предъявлено обвинение по статье 120.2.2 (Умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений) Уголовного кодекса.