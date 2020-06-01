Убийство афроамериканца в США — уроки демократии от Вашингтона

История последнего происшествия в США, а именно убийство темнокожего американца Джорджа Флойда из-за чего вспыхнули митинги по всем практически штатам и городам в США, сегодня является самой актуальной темой для всех мировых СМИ.

На первый взгляд дело привычное, мало ли кого убивает американская полиция ежедневно, но нет, эта история примечательна несколько иными вещами. Как, к примеру, был убит Флойд, и как он кричал в последние минуты своей жизни: «Я не могу дышать».

Это убийство очень напоминает то, что на постсоветском пространстве называется «ментовской беспредел». Но куда нам, отсталым по сравнению с американцами, государствам со своими недемократическими политическими устоями? Все эти 30 лет независимости постсоветских государств из «вашингтонского обкома» поступали разные поучительные директивы о том, как надо жить и быть. Что мы не демократичны, что правительства наших государств – это режимы, а в полиции коррупционеры, на которых держатся эти режимы.

Будем откровенны, отрицать существование проблем с демократией на всем постсоветском пространстве, не имеет смысла. Слова демократия и эсенговье – эти понятия несколько иные, или скажем так, понимание демократии на постсоветском пространстве своеобразное и не имеет ничего общего с западной интерпретацией этого понятия.

Представим такую ситуацию, когда (условно) дагестанца (или чеченца, азербайджанца) также, как убили Флойда, убили бы в Москве или же в Санкт-Петербурге. Какая реакция была бы на это общества мусульманского или в целом кавказского общества России? Все бы в этом обвинили Кремль, обязательно вспомнили бы о «русском шовинизме», даже взятие ситуации под личный контроль Путиным не сразу бы успокоило ситуацию.

При этом естественно, что на митингах столкновения с полицией были и силовики использовали бы свою силу в отношении протестующих. Ругательства и негатива в сторону Кремля не прекращались бы. А госдепартамент США или же ЕСЧП выступили бы с призывами к сдержанности российских силовых структур.

Еще хуже была бы реакция мирового сообщества (и наша), если бы в Тегеране или Исфагане также убили азербайджанца. Мы бы вспоминали о «режиме мулл», о «персидском шовинизме» и о том, что это диктаторская страна, где нет демократии и прочее. Безусловно, ни Россия, ни тем более Иран, не являются святилищем демократического мира, но обвинения в диктаторстве со стороны Запада просто не прекращались бы. Более того, большая часть общества согласилась бы с обвинениями западных центров.

Почему-то для нас, демократия может быть только на Западе, и если США кого-то не считают демократическим, значит это априори, и спору не подлежит. Это сидит в головах большинства населения, как на сознательном уровне, так и на подсознательном.

И что теперь мы наблюдаем в самой метрополии демократии — США? Во-первых, это преднамеренное убийство, так как жертва заявляла о том, что ему плохо, поэтому возбуждение уголовного дела о «непреднамеренном убийстве» не выдерживает никакой критики.

Во-вторых, да, расизм в США искоренен на государством уровне, но не на общественном, и убийство афроамериканцев в США белыми или полицейскими – это дело вполне привычное для этой страны. И какой пример нам, «отсталым» в плане цивилизации странам и народам пример? От США? Это то, где убивать темнокожих — это норма? Более того, сегодня в США есть расизм темнокожих в отношении белых, которые не чувствуют себя в безопасности в этих кварталах/гетто. Ненависть не может порождать любовь, она всегда порождает ненависть.

Оставим внутригражданские, бытовые отношения американцев на их усмотрение. Ну а как быть с насилием полицейских против протестующих? Да, есть фотофакты, где полиция, сочувствующая митингующим, переходила на их сторону, но как быть с жестокостью полиции во время разгона митингов? Беспрецедентный урок демократии «вашингтонского ЦК», как нужно разгонять митингующих. Нельзя идеализировать американскую демократию, власть, где бы она не была, всегда будет защищать себя всеми методами.

Для Трампа же, который столкнулся со всеми экономическими проблемами из-за пандемии, ситуация осложняется, и в итоге все эти процессы сыграют определенную роль на предстоящих выборах.