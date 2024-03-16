Министр образования и научных исследований ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер считает, что в немецких школах можно было бы ввести уроки гражданской обороны. Об этом она заявила в интервью газетам редакционной группы Funke.

«Общество должно быть в целом хорошо подготовлено к кризисам — от пандемий до природных катастроф и войны», — сказала она. «Гражданская оборона важна всегда, она должна быть и в школах», — добавила министр.

Она также высказалась за то, чтобы школы выстраивали отношения с Бундесвером. По ее словам, правильно было бы, если бы военнослужащие посещали учебные заведения и «рассказывали, что они делают для безопасности».

Каких-либо законодательных инициатив по этой теме в Германии не выдвигалось.