Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер, еще в конце июля выступавшая за проведение дискуссии по вступлению страны в НАТО, 14 сентября заявила, что не является сторонником присоединения республики к Североатлантическому альянсу, а у нейтрального статуса «есть преимущество».

«Мы не являемся членом НАТО, и я не поддерживаю вступление в НАТО. <…> В том, чтобы не быть членом НАТО, есть свои преимущества. Это определенное понимание того, что всегда нужно придерживаться диалога», — заявила она в интервью агентству Bloomberg.

Кроме того, глава МИД подчеркнула, что Австрии необходимо усилить свои позиции в сфере мировой дипломатии.