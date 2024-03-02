Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился на полях Дипломатического форума в Анталье с заместителем премьер-министра Республики Казахстан, министром иностранных дел этой страны Муратом Нуртлеу.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в МИД Азербайджана, участники встречи, выразив удовлетворение уровнем двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном, подчеркнули важность дальнейшего развития связей между двумя странами, основанных на дружбе, братстве и солидарности.

В ходе встречи стороны обсудили различные аспекты отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном, сотрудничество в сфере транспорта и энергетики, а также текущую ситуацию в регионе.