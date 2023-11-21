Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Украину с необъявленным визитом. Он приехал в Киев на поезде рано утром во вторник, 21 ноября, передает агентство AFP.

Сейчас известно, что во время визита он встретится со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, а также с президентом страны Владимиром Зеленским.

Также известно, что политики возложат цветы на Майдане Незалежности, где 10 лет назад начался Евромайдан.

Также немецкий министр посетит украинский военный учебный центр.

В министерстве обороны Германии целью визита назвали подтверждение поддержки Украины со стороны Берлина. Основными темами поездки станут обучение украинских солдат и военная помощь Киеву.

Это второй визит Писториуса в Киев с момента вступления в должность министра обороны в январе текущего года. Предыдущий раз он был в Украине в феврале.

Накануне в столице Украины побывал глава Пентагона Ллойд Остин. Он заверил Киев в том, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину в ее оборонительных действиях против российской агрессии, «несмотря на растущее противодействие республиканцев в Конгрессе и неудачи на поле боя».