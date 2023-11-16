Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с новоназначенным главой Министерства иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, который с первым зарубежным визитом в должности прибыл в Киев.

О встрече Кулеба сообщил в своем Twitter, пишет «Европейская правда».

«Наши переговоры в Министерстве иностранных дел Украины показали, что Украина и Великобритания настроены работать вместе на победу», – прокомментировал встречу Кулеба.

Он добавил, что Великобритания остается непоколебимой в поставках Украине оружия, увеличении ее совместного производства и избавлении Черного моря от российской угрозы.