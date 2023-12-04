Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время своего визита в Вашингтон, который состоится на следующей неделе, намерен убедить США в необходимости продолжать предоставлять Украине финансовую и военную поддержку, пишет The Telegraph.

Министр отметил, что сейчас в американских политических кругах ведутся споры относительно помощи Киеву. При этом он выразил уверенность, что «аргументы в пользу того, что европейская безопасность — это американская безопасность, возобладают».

«Я хочу заверить их, что мы будем придерживаться выбранного курса и мобилизуем других союзников тоже», — сообщил Кэмерон.

По словам главы британского министерства, экономический потенциал стран-членов НАТО позволяет оказывать поддержку Украине, однако не используется полностью. «Сложите вместе экономики стран, поддерживающих Украину в борьбе с Россией, и мы превзойдем [Россию] в соотношении 30 к 1», — подчеркнул он.