Десятки родственников погибших во время военных действий в Карабахе и на границе с Азербайджаном в четверг устроили акцию протеста у здания армянского правительства с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Акцию транслировали в режиме реального времени местные новостные интернет-издания.

Протестующие обвинили премьера в гибели своих родственников и потере территорий в вооруженном конфликте, а также пригрозили главе правительства судом.

На месте акции усиленно дежурят наряды полиции, они оградили митингующих от входа в здание кабмина. (ТАСС)

