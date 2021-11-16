«Появилась информация, что член консилиума врачей Нино Шарашенидзе сообщила грузинским властям о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога к медосмотру Михаила Саакашвили в связи с тем, что у него началась кровавая рвота. Однако уже второй день консилиум не имеет доступа к Михаилу для проведения соответствующих процедур», — написала Денисова в своем Telegram-канале.