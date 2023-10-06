Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики в рамках Национального превентивного механизма провела мониторинг состояния обеспечения прав арестованных.

Как сообщили АПА в Аппарате омбудсмена, в рамках посещений в конфиденциальном порядке был принят Бабаян Давит Климович.

Во время посещения, состоявшегося 3 октября 2023 года, Бабаян Давит Климович был выслушан омбудсменом в индивидуальном порядке, были изучены условия его содержания и обращения с ним, состояние обеспечения его прав, предусмотренных законодательством. На его обращения омбудсменом были даны ответы на месте.

Сообщается, что Бабаяну были выданы очки, обеспечен доступ к библиотеке и информации.

Д.Бабаян указал на отсутствие жалоб на условия содержания, отметил, что при поступлении в учреждение прошел медицинское обследование.

Бабаян обеспечен адвокатом для защиты своих прав. В рамках посещения, в котором также приняли участие врачи и психологи Национальной превентивной группы омбудсмена, после приема ему были представлены законодательные акты на его родном языке, а также брошюры, объясняющие возможность обращения к омбудсмену.