Скончалась первый уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Эльмира Сулейманова.

Как сообщает Report, она умерла в возрасте 87 лет.

Отметим, что Эльмира Теймур гызы Сулейманова родилась 17 июля 1937 года в городе Баку. Являлась доктором химических наук (1980), профессором (1981), получала персональную пенсию президента Азербайджанской Республики. Э.Сулейманова занимала должность уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана с 2002 по 2019 год.

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева была награждена орденами «Шохрат» и «Шараф» за заслуги в области защиты прав человека.

Эльмира Сулейманова будет похоронена на Второй Аллее почетного захоронения.