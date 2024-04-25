Скончалась первый уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Эльмира Сулейманова.
Как сообщает Report, она умерла в возрасте 87 лет.
Отметим, что Эльмира Теймур гызы Сулейманова родилась 17 июля 1937 года в городе Баку. Являлась доктором химических наук (1980), профессором (1981), получала персональную пенсию президента Азербайджанской Республики. Э.Сулейманова занимала должность уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана с 2002 по 2019 год.
Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева была награждена орденами «Шохрат» и «Шараф» за заслуги в области защиты прав человека.
Эльмира Сулейманова будет похоронена на Второй Аллее почетного захоронения.