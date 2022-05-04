Спрос на курортный отдых в России снизился по сравнению с 2021 годом, сообщает газета «Коммерсант».

Издание пишет, что интерес россиян снизился из-за падения доходов и ограничения воздушного передвижения на юге страны из-за специальной операции России в Украине. На фоне этого многие граждане России планируют провести отпуск дома, никуда не выезжая.

На фоне падения спроса, гостиницы начали снижать цены на 15-45%. Тогда как в прошедшем марте отели повышали стоимость проживания в летние месяцы.

По словам генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, в марте — апреле средний тариф в отелях категории три звезды был на 15–16% больше прошлогоднего, а сейчас стоимость выше на 4-5%.