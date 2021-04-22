У российских миротворцев есть шанс или Кое-что о параде 9 мая в Ханкенди

Российские миротворцы, дислоцированные в Нагорном Карабахе, готовятся к проведению 9 мая на аэродроме города Ханкенди военного парада в честь Дня победы во Второй мировой войне. Об этом говорится в распространенном министерством обороны России специальном сообщении. Оно вызвало неоднозначную реакцию в нашей стране.

Потому, что ничего подобного не было прописано в Трехстороннем соглашении о перемирии в Карабахе от 10 ноября 2020 года. Ни о чем подобном официально не говорилось и после.

Позволяют ли российские миротворцы очередную отсебятину? Пока на этот вопрос нет четкого ответа. Истиной же является то, что Ханкенди является такой же территорией Азербайджана, как Шуша, Агдам и иные освобожденные в результате 44-дневной войны наши земли. Соответственно, российская сторона обязана согласовывать с официальным Баку вопрос проведения любых больших мероприятий в Ханкенди.

В том числе и военного парада. Тем более, что 9 мая — государственный праздник и в Азербайджане. Напомню, что согласно энциклопедическому справочнику «Тюркские народы», из Азербайджана на фронт было мобилизовано 640 тысяч человек, из которых более 350 тысяч не вернулись. В республике были сформированы 77-я, 223-я, 271-я, 402-я и 416-я национальные азербайджанские дивизии.

Согласно статистическому исследованию «Россия и СССР в войнах XX века», свыше ста тысяч выходцев из Азербайджана за отвагу и мужество, проявленные в борьбе против фашистских захватчиков, были награждены орденами и медалями СССР, более стам из них было присвоено звание Героя Советского Союза. Достаточно вспомнить имена Ази Асланова, Зии Буньядова, Исрафила Мамедова, Гафура Мамедова.

Наконец, в годы войны Азербайджан был главным поставщиком на фронт нефти и нефтепродуктов. Наши нефтяники производили до 90 % топлива всего СССР. В первый год войны отправили 23,5 млн тонн нефти, всего же 75 млн тонн нефти было отправлено на военные нужды в период Второй мировой войны. Да, несмотря на свой столь весомый вклад в дело победы над немецким фашизмом, Баку так и не получил статус города-героя.

Тем не менее, невозможно переоценить значимость вклада республики, ее доблестных сынов и дочерей в приближение великой Победы. Другое дело, что праздновать 9 мая в Ханкенди, как решило командование российских миротворцев, нужно с участием подразделений ВС АР.

Присутствие в азербайджанском городе Ханкенди азербайджанских военнослужащих, которые бы приняли участие с российскими миротворцами в Параде Победы, было бы логичным, справедливым и помогло бы устранить определенное напряжение в связи с этим вопросом.

Скажу больше. Авторитет российских миротворцев в Азербайджане серьезно вырастет, если их командование пресечет вполне прогнозируемую провокацию армянской общины Нагорного Карабаха, связанную с какими-либо массовыми мероприятиями и шествиями, приуроченными к очередной дате мифа про «геноцид армян». Соответственно, если такое шествие пройдет в Ханкенди при молчаливом согласии российских миротворцев, то в нашей стране усилится недовольство действиями не армян, а именно России, которая взяла на себя функции стороны, которая будет осуществлять шаги, ведущие к миру, к устранению любых провокаций.