Путин остался недоволен последним налетом на украинскую энергетическую инфраструктуру. Несмотря на некоторые разрушения, процесс ее восстановления идет довольно быстрым темпом. Уже очевидно, что подобные террористические обстрелы никак не приближают к политической цели заставить украинское руководство согласиться на переговоры на условиях Кремля.

Как отмечают украинские и западные военные эксперты, эффективность украинской противовоздушной и противоракетной обороны постоянно возрастает, и с каждым налетом число перехваченных российских ракет будет только увеличиваться.

Отмечается еще одно важное обстоятельство. Количество высокоточных ракет у российского командования быстро уменьшается и есть признаки того, что их уже берут из неприкосновенного запаса.

Второе сопряженное обстоятельство. Аналогично уменьшаются запасы боеприпасов для артиллерии. Как ствольной, так и ракетной. Точно также из-за большого числа выстрелов ускоренно изнашиваются артиллерийские стволы.

Как отметил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, «Я вижу, что дефицит прямо сейчас уже наступает. Если еще месяц тому назад мы одним артиллерийским выстрелом отвечали на шесть или десять их выстрелов, то сейчас это соотношение заметно изменилось. Они также начали испытывать нехватку снарядов». Если добавить сложности с логистикой, то российские войска в Украине стоят перед близкой перспективой снарядного голода.

По самым оптимистическим подсчетам российская промышленность может произвести 750 снарядов калибра 152 мм. На самом деле меньше. Это совершенно недостаточно, поэтому гонцы по всему миру рыщут в поисках возможных поставщиков боеприпасов. Пока безуспешно. Об этом говорила во время форума безопасности Reagan National Defense Forum 2022 руководительница национальной разведки США Эврил Хейнс.

Что касается ракет, то, по мнению аналитиков у России их хватит на 8-10 обстрелов по 100 ракет всех видов. При этом хваленые «Искандеры» уже не смеются, а плачут. Ведь их у России практически не осталось.

В то же время поток западного оружия в Украину только увеличивается.

В частности, согласно официальному сайту правительства Германии планируется выделить Украине 12 тягачей M1079 Oshkosh для перевозки танков и 50 бронемашин Dingo. Также анонсированы поставки Киеву 80 пикапов, 18 гаубиц RCH, 7 грузовиков, 90 противодронных датчиков и две большие палатки. Не стоит забывать и о передаче ВСУ 30 САУ Gepard.

Из румынского порта Констанца в направлении Украины движется состав с американскими бронемашинами М1117.

Развязанная Россией террористическая война с украинской энергетической инфраструктурой все больше заходит в тупик. Главной целью налетов являются трансформаторные подстанции. Без них невозможно распределить выработанную электроэнергию. Войну с трансформаторами Москва ведет с завидным упорством, но результатом стал еще больший объем поставок энергетического оборудования с Запада.

В разгар отмеченной войны Кремль ожидал крайне неприятный сюрприз.

На российском аэродроме Энгельс-1 в Саратовской области прогремели взрывы. Здесь базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3, которые используются для массированных обстрелов Украины.

Позже в Министерстве обороны России заявили, что взрывы произошли вследствие того, что Украина якобы запустила по ним «беспилотные летательные аппараты советского производства».

Через несколько часов агентство ТАСС распространило сообщение о взрыве на аэродроме Дягилево под Рязанью. Там расположены 360-й авиационный ремонтный завод (основная ремонтная база Дальней авиации), центр переучивания летного состава, оснащенный Ту-95, и полк самолетов-заправщиков Ил-78. Из-за взрыва в Рязани, по сведениям ТАСС, погибли три человека.

В ночь на 6 декабря неизвестный беспилотник атаковал аэродром в Курске, там загорелся нефтенакопитель. Пожар был настолько сильный, что его удалось погасить только через сутки. Было задействовано три пожарных поезда.

Украина официально не подтверждает свою причастность к налетам на российские аэродромы. Однако западные издания пишут об этом как о свершившимся факте.

Американской газете The Washington Post высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности подтвердил, что все три атаки были осуществлены украинскими дронами. «Это были украинские беспилотники — очень успешные, очень эффективные», — сказал чиновник об ударах. Он добавил, что русские «посеяли семена гнева, и они пожнут бурю».

Из произошедшего следуют как военные, так и политические выводы.

Как пишет британское издание The Financial Times, атаками на аэродромы Киев продемонстрировал, что может наносить дальние удары без западного оборудования.

Источник издания в украинском правительстве отметил, что теперь Украина «сможет поразить все цели на территории России, в том числе Сибири. В Украине мы знаем, как тяжело защищаться от таких атак с воздуха. Скоро и у России не будет безопасных зон».

Что отличает последние удары Украины, так это их дальность и то, что они пробили российскую систему ПВО и поразили стратегические военные базы, которые ранее считались неуязвимыми, пишет The Financial Times.

Одним из долгосрочных результатов атак может стать рассредоточение Россией своих войск внутри страны, что поможет защитить их, но усложнит операции. Как сказал представитель западного министерства обороны, «Эти атаки… безусловно, сделают россиян менее уверенными… Им придется подумать о том, как распределять военное имущество и обеспечивать его безопасность. Русские будут сомневаться в своей способности защищать свои стратегические объекты [в стране]».

В России утверждали, что Украина просто модернизировала советские беспилотники Ту-141. Между тем советник по вопросам обороны заявил, что беспилотники не являются ни моделями «Укроборонпрома», ни модифицированными советскими, а скорее совместной инициативой правительства и частного сектора, которая может часто производить новые.

Как известно, западные союзники не поставляют Украине дальнобойное оружие, чтобы избежать, как они считают, эскалации конфликта. Кое-кого на Западе очень пугает риторика Путина о возможности применения тактического ядерного оружия.

До какого-то времени в Москве считали, что своей цели достигли и ее дальние тылы недосягаемы для украинского оружия, в частности, дронов. И вот теперь это совсем не так.

Теперь придется усилить по возможности ПВО вокруг военных баз. Сделать это не так просто. Большая часть комплексов находится на фронте. Взять их оттуда по понятным причинам сложно без ослабления местной ПВО.

Выходом может стать рассредоточение авиации по более дальним аэродромам. Благо территория позволяет. Однако здесь возникают другие проблемы, так как увеличение подлетного расстояния и времени позволит украинской ПВО подготовиться к налету и его эффективность уменьшится.

Кроме того, возрастет расход не только горючего, но и моторесурса двигателей. С ними большие проблемы, так как российский военный, как и гражданский, авиапром находится в довольно плачевном состоянии. В том числе из-за западных санкций. Есть еще ряд проблем технического характера, что делает перебазирование и рассредоточение самолетов делом очень непростым.

Политически ситуация еще более плачевная. Проблем на фронте хоть отбавляй, а тут еще сложности в тылу. Закрыть небо сложно над Украиной, а над Россией и подавно. Получается, что с каждым ударом по Киеву и украинским городам будут ответы по российским пусть и военным объектам. К тому же, как в случае с авиабазой в Энгельсе, они часто располагаются в городах или в непосредственной близости от них. Как аэропорт в Курске, который сейчас используется только в военных целях.

Запад стал в сторону и его лидеры заявили, что Украина свободна в выборе средств и объектов поражения в российском тылу, и ограничивать ее в этом не будут. Если есть возможности, то почему их не использовать.

Так что Путину и Ко следует трижды подумать прежде чем санкционировать очередной налет на украинскую инфраструктуру.

Теперь обязательно прилетит в ответ. И будет очень больно.