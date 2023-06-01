«У России нет права вето на прием новых членов НАТО», — заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг 1 июня, перед началом второго рабочего дня встречи министров иностранных дел стран-членов организации в столице Норвегии Осло. По его словам, на которые ссылается агентство Reuters, все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна быть принята в альянс. Когда война в Украине закончится, необходимо предпринять меры для гарантии того, чтобы российская агрессия больше не повторилась, подчеркнул Столтенберг.

Двери НАТО открыты для новых членов, заявила, в свою очередь, глава МИД ФРГ Анналена Бербок, указав, однако, что НАТО «не может говорить о новом членстве в разгар войны». (DW)