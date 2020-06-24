У опасной черты

Это похоже на сводки с фронта. В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 508 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Скончались шестеро пациентов. И так уже последние недели две. Что еще должно произойти, какой еще должна быть трагическая статистика, чтобы стало окончательно ясно — борьба с коронавирусом в Азербайджане доверена не тем людям. Посмотрите, кто в основном озвучивает решения Оперативного штаба. Это Ибрагим Мамедов. Да, ведь это же он годами с выражением лица не терпящим возражений твердил, что жизнь в нашей стране лучше, чем в ведущих европейских государствах…

Кто-то наивно полагал, что ему будут верить, чтобы он не говорил?! Впрочем, И.Мамедов является всего лишь мелкой иллюстрацией, доказывающей, что борьба с коронавирусом, в том числе информационное сопровождение этой борьбы, поручено совсем не тем людям.

Но, сказав «а» нужно говорить и «б». В Азербайджане ситуация вышла из под контроля. Отрицать это бесполезно. Также бесполезно начинать широкую дискуссию о том, кто виноват в случившемся больше — Оперативный штаб или несознательные граждане? Человек, как я писал уже ранее, всегда и везде поступает так, как ему позволяют поступать. Это почти полное повторение футбольной истины — команда играет так, как ей позволяет играть соперник. Проще говоря, вся ответственность за то, что мы имеем, лежит на тех, кому было поручено бороться с коронавирусом. Они эту борьбу провалили. Их нужно «отправить на заслуженный отдых». Всем составом. И это — лучший для них исход. Гораздо хуже будет, если родные и близкие погибших от ковид начнут заваливать суды исками к Оперативному штабу.

Произойдет это или нет, покажет время, которого катастрофически мало для исправления ситуации. Да, конечно правы утверждающие, что в условиях, когда долгие десятилетия наука и медицина, равно как и образование в Азербайджане финансировались очень скупо, практически по остаточному принципу, сложно было надеяться на победу над вирусом, который доказал несовершенство системы здравоохранения в США и в ведущих европейских странах. Но указывать на этот объективно имеющий место факт сейчас, когда важно думать не о прошлом, а о настоящем и будущем, бесполезно.

Сейчас важно принимать радикальные шаги, к числу которых относятся — приглашение ведущих вирусологов и инфекционистов мира в Оперативный штаб на смену тем, кто уже провалил всю работу. Приглашаем же мы зарубежных тренеров и даже готовых зарубежных спортсменов в сборные Азербайджана. То же самое нужно делать и с зарубежными инфекционистами и вирусологами. В том числе и потому, что никто из них не будет связан коррупционными нитями с какими-то местными клиниками, с различными группами влияния в нашей стране. Это будут специалисты, которые не побояться говорить правду, какой бы она горькой не была.

Кроме того, нужно ужесточить и добиться предельной прозрачности в деле расходования всех средств, выделенных государством на борьбу с коронавирусом, с выдачей всех пособий. Министерству труда и социальной защиты населения в Азербайджане не доверяют. Слишком много скандалов уже было, и, я уверен, еще будет с выделением пресловутых 190 манатов для малообеспеченных слоев населения. Увы, дискредитировало себя не только руководство данного министерства.

Исполнительная власть Баку регулярно отчитывается о масштабной дезинфекции столицы. Но, в социальных сетях размещена куча видео-доказательств того, что зачастую имеет место профанация. Набор воды в бидоны из городских фонтанов с последующим разбрызгиванием ее по улицам — не есть реальная борьба с ковид. Допускаю, что речь идет не о массовом явлении, но даже уже имеющихся фактов достаточно, чтобы говорить об обнулении доверия к городской исполнительной власти.

После известных событий в Ясамальском районе, резко упал авторитет полиции. В социальных сетях уже есть ролики, на которых видно, с какой агрессией граждане общаются с представителями полиции, когда встречают их по одному в местах массового скопления людей. Можно попытаться отрицать очевидное. Можно даже запустить в СМИ пиар-кампанию в поддержку полиции, с участием депутатов ММ. Можно докатиться до полного маразма, распространяя в СМИ сообщения о том, что жильцы одного из зданий в центре Баку провели акцию в поддержку сотрудников полиции, указывая в качестве «доказательства» то, что граждане включили известную песню певицы Ройи Айхан «Полисмен» и распевали ее при виде ходящих по улицам полицейских.

И это при том, что в припеве песни, старой, кстати, еще «Карван» ее пел, есть такие слова: «Polismen, polismen, saxlama məni». То есть, не задерживай меня, полицейский. По сути, включившие эту песню, мягко говоря, не поддерживали полицию. Плохо это или хорошо — тема отдельного разговора. Но, зачем выдавать желаемое за действительное? Вопрос этот нужно задать тем, кому поручено создавать параллельную реальность. У них получилось, как в поговорке: «Хотели, как на свадьбе, а получилось, как на похоронах». В любом случае, авторитет полиции упал.

При этом, что также является большой проблемой, в стране практически не осталось моральных авторитетов. Рад бы ошибаться, но я не вижу в Азербайджане представителя интеллигенции, по настоящему, народного писателя или артиста, общественного деятеля, которому бы граждане страны верили безоговорочно. Почему так произошло? Потому, что звания народных и заслуженных артистов годами, если не сказать десятилетиями, обесценивались. Носителями этих званий зачастую становились такие персонажи, что просто становилось стыдно за нашу культуру. В итоге, сейчас практически не из кого выбирать, если начать поиск человека с безупречной репутацией и авторитетом. А это ведь так важно в столь тревожный для страны момент, когда есть острая нужда в людях, которым бы верили.

Такая получилась ситуация. Как мы дошли до жизни такой — тема отдельной статьи. Сейчас важно принимать жесткие, но разумные решения.