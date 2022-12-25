Россия находится у «опасной черты» начиная с 2014 года, когда решила поддержать жителей Крыма. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

«Мы делали это начиная с 2014 года», — сказал президент, отвечая на вопрос о том, подошла ли Россия к самой опасной черте.

По его словам, Москва всегда «стремилась к тому, чтобы все возникающие споры решались мирными средствами», однако после Майдана, когда российская сторона решила поддержать жителей Крыма, «другая сторона была настроена «по-другому» и начала проводить там «жесткие действия военного характера».

«Вообще-то в основе всего лежит политика наших геополитических оппонентов, направленная на растаскивание России, исторической России», — пояснил Путин.