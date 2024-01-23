Вашингтон заинтересован в завершении процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в координации с обеими сторонами.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель, подразумевая стремление США провести переговоры между Ереваном и Баку в Вашингтоне.

«Соединенные Штаты и госсекретарь заинтересованы в этом, и мы будем усердно работать, чтобы достичь финишной черты вместе с Арменией и Азербайджаном, также и с другими, работающими над этим вопросом, включая Луи Боно (старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе)», — сказал Патель в ходе брифинга.

Что касается запланированных в Вашингтоне переговоров по обсуждению карабахского конфликта с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, Ведант Патель отметил, что определенных договоренностей пока нет.