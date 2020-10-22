«У нас все порталы доносят то, что заведомо подконтрольно армянскому лобби в России» — казахский политолог

Работающие в российских СМИ и на российских телеканалах, армяне навязывают читателям и зрителям нужную для Армении точку зрения, заявил # казахский политолог Ислам Кураев.

«На самом деле, Азербайджан в информационной войне проигрывает с большим отрывом, хотя и пытается максимально конкурировать. Как пример, можно взять Казахстан. У нас тут абсолютно все информационные порталы вещают новости из российских СМИ, то есть доносят то, что заведомо подконтрольно армянскому лобби в РФ. Отсюда новостная лента переполнена всякой непонятной трактовкой событий в Карабахе», — заявил И.Кураев.

По его словам, в качестве альтернативы читатели обращаются к открытым источникам с фронта и нейтральным ресурсам, которые в целом отражают суть дела в Карабахе.

«Именно оттуда и черпают информацию обычные граждане, которые в массе своей поддерживают Азербайджан. Но есть и те, кто стали жертвами информационных войн, к счастью, именно в Казахстане их малая часть», — добавил казахский эксперт.

Он указал, что работающие в российских информационных агентствах и на телеканалах, представители армянской диаспоры зачастую навязывают российскому читателю и зрителю нужную для Армении точку зрения, в том числе и в вопросе Нагорного Карабаха.

«Я сам столкнулся с такой проблемой, когда один из телеканалов долго допытывал меня разными вопросами, в итоге мое выступление было сокращено буквально до 15-20 секунд, где по моим словам война в Карабахе была выгодна только Турции. Хотя если взять в корне, то это просто подмена понятий и хорошая нарезка, как обычно говорят «вырвано из контекста», — подчеркнул политолог.

По его мнению, в подобных условиях необходимо создать возможности для блогеров, которые могли бы стать главной инстанцией новостей в российском поле.

«Азербайджану требуется привлекать независимых экспертов на различные площадки, в том числе и для посещения фронта, чтобы они вещали людям правду, показывали что есть. Можно даже делать заказы в крупных мировых СМИ через вторые страны и освещать нагорно-карабахскую тематику. Механизмов на самом деле много. Если привлекут хотя бы специалистов из Украины или Казахстана, то, думаю, можно будет выработать хорошую концепцию информационной политики», — объяснил И.Кураев.

По его словам, на данный момент мир проживает период так называемой постправды, когда необязательно, чтобы информация была правдой.

«Фейки и различного рода вбросы — это психологическая атака на противника. Достаточно вспомнить первую и вторую мировые войны, как там работал рупор пропаганды, тут аналогичная ситуация. Здесь надо проводить полномасштабную fact-checking («проверку фактов»), нужно использовать различные технологии, которые понижают фейковую информацию в поисковиках, а реальную повышают. Элементарно редактировать Википедию постоянно, убрать все недочеты и постоянно мониторить эту систему. Мир уже шагает вперёд, и Азербайджан должен привлекать специалистов по новым технологиям!», — резюмировал эксперт.

Дадаш Агаев, специально для «Зеркала»