Повестка процесса нормализации отношений между Турцией и Арменией не уточнена.

Об этом турецкому корреспонденту АПА сообщил специальный представитель президента Турции по процессу нормализации отношений с Арменией, посол Сердар Кылыч.

Он отметил, что планируется следующая встреча для уточнения этого вопроса, однако дата и место встречи пока не согласованы.

«Нет смысла проводить встречу только ради встречи. Как вам известно, на нашей последней встрече мы приняли решение открыть границы для граждан третьих стран и лиц, имеющих дипломатические паспорта. С тех пор мы не провели ни одной встречи из-за того, что нам не удалось сделать это. И теперь нам нужно встретиться, чтобы обсудить, как мы можем реализовать это соглашение и что мы можем добавить в него. Потому что мы хотим внести свой вклад в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Прогресс в этом процессе внесет позитивный вклад в нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией», — подчеркнул Сердар Кылыч.

Он отметил также, что подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в короткие сроки очень важно для нормализации отношений между Арменией и Турцией и для всего региона.