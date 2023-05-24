Главарь российской частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин назвал украинскую армию одной из сильнейших в мире.

В интервью российскому пропагандисту он заявил, что войска РФ «по-хамски прошлись сапогами по территории Украины в поисках нацистов». «Подошли к Киеву, потом, русским языком называю, об**рались и отошли. Потом к Херсону — об**рались и отошли. Изюм, Красный Лиман… И как-то у нас все не складывается», — сказал он.

Пригожин пожаловался на то, что российское командование не сделало никаких выводов, Украина теперь нация, о которой знает весь мир, а ее армия стала в разы сильнее.

Главарь «вагнеровцев» сказал, что они видели как воюют американцы, французы, силы ООН и африканские племена, поэтому сегодня он может назвать украинскую армию одной из сильнейших.

«У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки, у них есть разное вооружение. Более того, они работают на любых системах: на советских, на НАТОвских, на чем угодно — одинаково успешно», — сказал он.