В новом квартальном рейтинге паспортов, дающих наибольшее количество визовых преференций их обладателям, США расположились на 12-й строчке, поделив ее с Малайзией.

Рейтинг уже 20 лет ведет консалтинговая компания Henley & Partners, и за всю его историю это первый «вылет» США из топ-10, передает dw.com.

Возглавляют же рейтинг теперь три азиатских страны. Это Сингапур с безвизовым или упрощенным доступом в 193 страны мира, Южная Корея с доступом в 190 стран и Япония с 189 странами.

Германия в рейтинге Henley & Partners расположилась на 4-й строке — 188 стран могут посетить ее граждане без визы или по упрощенной схеме. Такое же право есть у граждан Италии, Люксембурга, Испании и Швейцарии.

Американцы же, как и граждане Малайзии, могут обойтись без оформления визы по стандартным правилам при поездке в 180 стран мира.