Газовое давление, которое начал «Газпром» против «непослушной» Молдовы, вполне может быть нивелировано при поддержке дружественного Азербайджана.

Президент Молдовы Майя Санду обвинила российскую энергетическую компанию «Газпром» в принятии политического решения о сокращении поставок газа в республику. Об этом она заявила во время беседы с журналистами.

Она подчеркнула, что Кишинев всегда оплачивал потребление газа.

«Газпром» в ноябре вдвое сократил объемы поставок газа в Молдову. Мы думаем, что это политическое решение, а не коммерческое, поскольку Кишинёв платил за газ несмотря на то, что цены стали очень высокими. Правительство создало возможности, чтобы можно было закупать газ на рынке», — сказала Санду.

Глава государства также отметила, что власти республики рассчитывают на обещанную Еврокомиссией помощь в 200 миллионов евро, которая позволит Кишинёву экстренно закупать газ.

«Только вместе, солидарно мы сможем преодолеть энергетический кризис и пережить зиму», — добавила президент.

И на этом фоне как нельзя кстати выступает на первый план тема газа из Азербайджана.

Республика Молдова окажется в числе стран, которым Баку будет отдавать приоритет, принимая решения о поставках природного газа. Об этом телеканалу Publika TV заявил вице-спикер парламента Азербайджана Али Гусейнли, который был на днях в Кишиневе с официальным визитом.

Он отметил, что тесные политические отношения между государствами создают возможности для развития экономических связей, при этом подчеркнув, что его страна высоко ценит твердую позицию Кишинева в вопросе поддержки территориальной целостности Азербайджанской Республики.

«Что касается темы энергетической безопасности, мы рассматриваем эту область больше в контексте всей Европы. Из стран, которые могут получить нашу поддержку по энергетической безопасности, поддержку по поставкам газа, Молдова, очевидно, будет одной из первых стран, которые получат нашу помощь. Это потому, что, как я уже говорил, мы поддерживали друг друга с точки зрения территориальной целостности», — сказал Али Гусейнли.

Ранее заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиев подтвердил, что Молдова может закупать азербайджанский газ. По словам чиновника, подробности о цене и сроках подписания и реализации такого соглашения станут известны в ближайшее время.

Недавно премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица посетила Баку, где на встрече с представителями деловых кругов Азербайджана заявила о готовности приобрести 300 миллионов кубометров газа. Технически такая возможность есть через Грузию и Турцию по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), далее по Трансбалканскому трубопроводу через Болгарию и Румынию. В настоящее время Молдова получает природный газ от российского концерна «Газпром». Власти страны не раз заявляли о стремлении сократить энергетическую зависимость от России и о необходимости искать альтернативные источники энергоресурсов.

Известно, что Бухарест вместе с Баку ищут решения для доставки азербайджанского газа из Каспийского моря через Турцию и Болгарию в Румынию и дальше в другие страны-бенефициары, одна из которых — Молдова. В октябре в румынской столице был подписан меморандум между ROMGAZ и азербайджанской компанией SOCAR о совместных инвестициях в объект по производству сжиженного природного газа на Черном море. Создание совместного комплекса приведет к диверсификации и дополнению коридоров поставок газа из бассейна Каспийского моря в Европу.

Могут ли эти действия Азербайджана помочь Молдове выстоять этой зимой, получая достаточное количество голубого топлива по сходной цене? Что об этом думают в Кишиневе?

Об этом рассказал # доктор истории, директор Института эффективной политики (Кишинев) Виталий Андриевский.

Молдова сегодня переживает очень трудные времена. Весь мир видит, как Россия уничтожает энергетические объекты в Украине, стремясь оставить украинцев без тепла, электричества и воды, отметил эксперт.

«Но не все знают, что такие же планы Кремль пытается реализовать в Молдове. Да, пока без бомб, ракет, дронов. Пока гибридными методами. «Газпром», несмотря на то, что Молдова проводит регулярные платежи, сократил на 50% поставки газа. В результате возникли серьезные проблемы с обеспечением электроэнергией и есть опасность с обеспечением теплом. К тому же, неизвестно, будут ли дальше сокращаться поставки газа и, вообще, будет ли он поступать. А так сложилось, что у Молдовы один поставщик газа – «Газпром», — объяснил директор института.

В этой ситуации на помощь Молдове пришел Европейский Союз. Они оказывают финансовую помощь. Но этого мало. Нужны поставщики газа. И одна из стран, на которых Молдова возлагает надежды – это Азербайджан.

У Молдовы с Азербайджаном схожая судьба. У Азербайджана забрали часть территории, и у Молдовы такая же история, отмечает Андриевский.

«Молдова поддерживала борьбу Азербайджана за возврат своих исторических территорий. И у нас есть надежда, что Азербайджан поддержит борьбу Молдовы за выживание, за решение проблемы обеспечения населения газом и электроэнергией.

Есть такая поговорка, что дружба познается в беде. У Молдовы сегодня большая беда. И мы очень надеемся на помощь нашего друга, на помощь со стороны Азербайджана», — заключил политолог.